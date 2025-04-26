На похоронах Папы Римского присутствуют 200 тысяч человек

В Ватикане началась церемония похорон Франциска. Прощание с Папой Римским проходит в субботу, 26 апреля, на площади Святого Петра, сообщает Zakon.kz.

На мероприятие прибыли свыше 160 делегаций от государств и международных организаций, а на самой площади, как сообщили в полицейском управлении Рима, уже за час до начала заупокойной службы собрались 140 тысяч человек.

The beginning of the Requiem Mass for Pope Francis pic.twitter.com/gP7Jbqtzjb — Vatican News (@VaticanNews) April 26, 2025

Богослужение возглавляет декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. С началом литургии гроб с телом понтифика вынесли из базилики Святого Петра. С ним последовали члены коллегии кардиналы, прощавшиеся с понтификом.

Pope Francis' coffin arrives in St Peter's Square pic.twitter.com/u1OW73yVR5 — Vatican News (@VaticanNews) April 26, 2025

Пространство площади разделено на несколько зон, в каждой из которых разместились делегации политиков, кардиналы и архиепископы, а также приглашенные участники из числа духовенства.

В числе последних гостей на церемонию прибыли президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, которые в составе большой делегации вместе вышли из базилики.

После церемонии гроб с телом понтифика провезут по улицам Рима и доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре, где состоится его погребение.

23 апреля 2025 года тело Папы Римского Франциска выставили для прощания в соборе Святого Петра, где оно оставалось в течение трех дней до его похорон.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Причиной смерти в Ватикане назвали инсульт и необратимую сердечную недостаточность. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика.