Чем запомнился миру ушедший из жизни Папа Римский Франциск

Сегодня, 21 апреля 2025 года, Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Zakon.kz рассказывает, чем он отметился при жизни.

Папа Римский Франциск (до избрания – Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в большой итальянской семье – он был младшим из пятерых детей.

До начала своего религиозного пути успел получить диплом химика-технолога. По собственному признанию, работал и "вышибалой" в клубе, и лаборантом, пока не ощутил в себе силы обращать людей к вере.

В 1969 году будущий первый папа-иезуит стал священником и довольно быстро дорос до должности ректора семинарии. В 1992 году Бергольо удостоился титула вспомогательного епископа Буэнос-Айреса. Позже исполнял обязанности заместителя кардинала и в итоге унаследовал епархию после смерти предшественника.

В 2001-м Папа Римский Иоанн Павел II возвел его в кардиналы в Ватикане.

После смерти Иоанна Хорхе участвовал в выборах нового Папы в 2005 году. Многие считали его наиболее вероятным кандидатом на этот пост, однако тогда его занял кардинал Йозеф Алоис Ратцингер. Лишь через восемь лет, 13 марта 2013 года, он был официально признан Папой Римским и принял имя Франциск в честь католического святого.

Франциск запомнился многим людям своей скромностью и консерватизмом, он избегал роскоши, чем, естественно, заслужил некоторую симпатию. Впрочем, куда большее значение имеет, к примеру, проведенная им реформа, позволяющая католикам аннулировать церковный брак в упрощенном порядке.

Также Великий понтифик отметился активной борьбой с коррупцией и первой за всю историю встречей высочайшего уровня Русской православной и Католической церкви – Франциск побеседовал с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Три года назад состоялся его апостольский визит в нашу страну, в ходе которого он и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели встречу с представителями гражданского общества и дипломатического корпуса.

"Местная поговорка гласит: начало успеха – единство. Это, безусловно, важно везде, но здесь особенно. В стране насчитывается почти сто пятьдесят этнических групп и более восьмидесяти языков. Это народы, имеющие разную историю, культурные и религиозные традиции, которые вместе образуют невероятную симфонию и делают Казахстан уникальной полиэтнической, мультикультурной и многоконфессиональной лабораторией, указывая на его особое призвание – быть Страной встречи", – отметил тогда Франциск.

Президент же приветствовал неустанные и самоотверженные усилия понтифика во благо человечества. Папа Римский выступал против смертной казни, абортов, эвтаназии и разрешающего однополые браки законодательства.

После визита в Канаду в 2022 году Франциск посетовал на самочувствие и заявил о возможном отречении по состоянию здоровья. В последние годы он передвигался в кресле-коляске из-за диагностированного артроза.

В начале февраля текущего года СМИ делились тревожной новостью: глава Римско-католической церкви не сумел завершить проповедь, объяснив это тем, что испытывает проблемы с дыханием. На тот момент он уже боролся с тяжелой формой бронхита.

Уже через несколько дней его экстренно госпитализировали для дальнейшего лечения.

Как позже писал The Guardian, компьютерная томография грудной клетки выявила у папы начальную стадию двусторонней пневмонии. Естественно, сложная клиническая картина не позволяла медикам выписать его из больницы. Несмотря на предшествовавшее кратковременное улучшение, 22 февраля у понтифика развился "астматический респираторный синдром".

1 марта, на 12-й день нахождения в больнице, Ватикан заявил о внезапном ухудшении состояния здоровья Папы Римского – возникла бронхоспазма, вызвавшая рвоту и острую дыхательную недостаточность. Для оказания неотложной помощи была применена неинвазивная искусственная вентиляция легких.

3 марта его вновь подключили к ИВЛ.

6 апреля впервые после выписки из больницы Папа Римский выступил на публике. Он поприветствовал верующих и произнес несколько слов, хоть его голос звучал тише обычного. Месса прошла в рамках отмечаемого Римско-католической церковью Юбилейного года христианства.

Вчера, 20 апреля, в своем традиционном пасхальном послании Папа Римский Франциск заявил, что установления мира невозможно достичь без разоружения и исключения гонки вооружений. Правда, послание Папы было зачитано его церемониймейстером, архиепископом Диего Равелли.