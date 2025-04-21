"Замуровал в цементе под сараем": разнорабочего обвиняют в убийстве 82-летней женщины
По информации NBC News, 20 апреля власти Вашингтона сообщили, что разнорабочего обвиняют в том, что он убил пожилую женщину, а затем частично замуровал ее останки в бетон под сараем.
47-летнего Джеффри Зизза арестовали и обвинили в убийстве, похищении и незаконном уничтожении человеческих останков.
Фото: Thurston County Sheriff's Office
Власти начали расследование местонахождения пенсионерки Норман 4 апреля после того, как семья женщина сообщила, что не видела ее с 1 апреля .
После этого детективы обнаружили останки Норман, "похороненные под сараем и частично залитые бетоном". Офис коронера округа Терстон подтвердил, что останки принадлежат ей 10 апреля.
После того, как помощники шерифа начали расследование исчезновения женщины, Зизз сбежал в Монтану, где и был арестован. Его экстрадировали обратно в Вашингтон 13 апреля.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла возле Гарварда: студентам пришлось укрыться дома.