"Замуровал в цементе под сараем": разнорабочего обвиняют в убийстве 82-летней женщины

В США разнорабочему Джеффри Зиззу предъявили обвинения в убийстве, похищении и незаконном уничтожении человеческих останков в связи со смертью в апреле этого года 82-летней Марсии Норман, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, 20 апреля власти Вашингтона сообщили, что разнорабочего обвиняют в том, что он убил пожилую женщину, а затем частично замуровал ее останки в бетон под сараем.

47-летнего Джеффри Зизза арестовали и обвинили в убийстве, похищении и незаконном уничтожении человеческих останков.

Фото: Thurston County Sheriff's Office

В прошлом Зизз – пастор, которого осудили за преступления сексуального характера в отношении детей. По судебным записям, он провел под стражей всего 11 месяцев, после чего был освобожден и прошел программу лечения, которая включала ряд условий, в том числе запрет покидать штат Вашингтон.

Власти начали расследование местонахождения пенсионерки Норман 4 апреля после того, как семья женщина сообщила, что не видела ее с 1 апреля .

После этого детективы обнаружили останки Норман, "похороненные под сараем и частично залитые бетоном". Офис коронера округа Терстон подтвердил, что останки принадлежат ей 10 апреля.

После того, как помощники шерифа начали расследование исчезновения женщины, Зизз сбежал в Монтану, где и был арестован. Его экстрадировали обратно в Вашингтон 13 апреля.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла возле Гарварда: студентам пришлось укрыться дома.