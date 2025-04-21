Стрельба произошла возле Гарварда: студентам пришлось укрыться дома

21 апреля 2025 года полиция Бостона расследовала стрельбу на станции метро рядом с Гарвардским университетом, сообщает Zakon.kz.

Из-за инцидента руководство вуза рекомендовало студентам и сотрудникам оставаться внутри зданий, пока продолжается поиск подозреваемого, пишет ABC News.

По данным транспортной полиции, мужчина открыл огонь на платформе южного направления станции Harvard Square, сделав четыре-пять выстрелов по конкретному человеку. Никто не пострадал. После стрельбы стрелок покинул место происшествия.

Полиция оперативно начала проверку района, в том числе близ территории кампуса в Кембридже. На время расследования движение поездов было частично приостановлено, пассажиров пересадили на автобусы.

Позже в воскресенье предупреждение о самоизоляции было снято, а сообщение с сайта Гарварда удалили.

Ранее Гарвардский университет в Кембридже лишился грантов на 2,2 млрд долларов. Причиной стал отказ учебного заведения выполнять требования администрации Трампа по ограничению активизма на территории кампуса.