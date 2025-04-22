В России горит склад боеприпасов воинской части: 450 человек эвакуировали на безопасное расстояние

Из-за пожара в российской воинской части, которая находится во Владимирской области, произошла детонация боеприпасов. В регионе объявили режим ЧС и приступили к эвакуации местных жителей, сообщает Zakon.kz.

По словам губернатора региона Александра Авдеева, в данный момент известно о четырех пострадавших.

"К счастью, из-за инцидента никто не погиб, но четыре человека пострадали. Трех человек госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Еще один пострадавший отправлен на амбулаторное лечение", – сообщил глава Владимирской области.

"Нарушение техники безопасности". В Минобороны прокомментировали взрыв во Владимирской области



По данным Минобороны РФ, взрыв на территории Киржачского района произошел в результате нарушения техники безопасности, повлекшего за собой "возгорание".



Пострадавших, по информации… pic.twitter.com/8JZFhGxhAO — SOTA (@Sota_Vision) April 22, 2025

Также из зон возможного поражения эвакуируют людей. Это касается как самой воинской части, так и жителей семи населенных пунктов и 12 дачных поселков.

В данный момент в пункты временного размещения доставили порядка 450 человек.

В Индии группа террористов 22 апреля совершила нападение на местных жителей и туристов в долине Байсаран на юге Кашмира. Погибли 27 человек.

