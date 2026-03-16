Происшествия

Начальника караула застрелили в воинской части в Жамбылской области

16.03.2026 13:05 Фото: Министерство обороны РК
16 марта 2026 года в соцсетях появилась информация о том, что на технической территории воинской части в Жамбылской области произошла стрельба, в результате которой погиб начальник караула, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, инцидент произошел 15 марта. На третьем посту караула гражданский служащий, стрелок ведомственной охраны, случайно выстрелил из карабина и попал в начальника караула. Его в тяжелом состоянии доставили в военный госпиталь, но спасти пострадавшего не удалось. Отмечается, что оба участника инцидента – не военнослужащие.

Корреспонденту Zakon.kz пояснили, что речь идет о сотрудниках военно-следственного управления Министерства внутренних дел (ВСУ МВД).

"По факту гибели гражданского служащего военизированной охраны в Жамбылской области проводится досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего будут установлены по результатам проведения всех необходимых следственных действий и комплекса процессуальных мероприятий", – прокомментировали произошедшее в военно-следственном департаменте МВД.

12 марта во время плановых полевых стрельб в одной из воинских частей Атырауского гарнизона военнослужащий срочной службы получил ранение, от которого скончался.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
