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Мир

Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от переговоров с Россией

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 06:58 Фото: flickr/White House
23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на украинского лидера Владимира Зеленского, обвинив его в срыве переговоров о прекращении конфликта в Украине, когда это было "очень близко", сообщает Zakon.kz.

В посте на сайте Truth Social Трамп назвал желание Зеленского вернуть Крым Украине "крайне вредным" для достижения мира.

"Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование конфликта", – написал Трамп.

Зеленский последовательно отвергает предложения об отказе его страны от претензий на Крымский полуостров.

"Здесь не о чем говорить, – заявил он на пресс-конференции во вторник. – Это противоречит нашей Конституции".

Во время пресс-конференции в Овальном кабинете в среду вечером Трамп заявил, что переговоры с Зеленским были "труднее", чем отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Нам нужно заключить сделку с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет проще иметь дело. Пока что это сложнее", – сказал Трамп.

Ранее стало известно, что включает план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине.

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Аксинья Титова
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