"Умер в самолете": пилоты американского авиасудна не вовремя допустили на борт скорую помощь

62-летний пассажир авиакомпании American Airlines Джон Кэннон скончался от сердечного приступа в машине скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

По информации Yahoo!, экипаж самолета допустил медицинский персонал на борт только после полной высадки всех пассажиров.

"Сколько времени занимает высадка из самолета? 20, 30 минут? Это критическое время", – заявил адвокат сына скончавшегося пассажира Джозеф ЛоРуссо.

Он также отметил, что все коммерческие самолеты в США обязаны иметь на борту дефибрилляторы еще с 2004 года, а бортпроводников обучают проведению реанимационных мер. Но медицинскую помощь Кэннону на борту, как утверждают его родственники, не оказали.

Ранее сообщалось, что самолет из Петербурга совершил экстренную посадку в московском аэропорту.