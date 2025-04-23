Беременную женщину, забившую до смерти свою дочь, арестовали в Дагестане

Жительницу Каспийска, подозреваемую в жестоком избиении своей трехлетней дочери, в результате которого ребенок умер, арестовали на месяц, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Дагестана.

"По данным следствия, 20 марта 2025 года обвиняемая нанесла многочисленные удары руками по различным частям тела своей малолетней дочери, причинив ей повреждения, от которых ребенок впал в кому и, не приходя в сознание, скончался спустя месяц в медицинском учреждении", – говорится в сообщении.

Обвинение женщине предъявили по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4). Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения и постановил заключить обвиняемую под стражу сроком на один месяц — до 21 мая.

По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных закрепление доказательственной базы.

Похожий случай ранее произошел в Великобритании: мать убила двух своих маленьких сыновей в ванной. В момент преступления она была в психотическом состоянии и теперь пожизненно заключена под стражу

