Кайрат Сатыбалды признал вину по новому эпизоду, суд отложили

В Астане 1 апреля 2024 года состоялось первое судебное слушание по делу Кайрата Сатыбалды. Ему выдвинули новые обвинения, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривают в Межрайонном суде по уголовным делам. Кайрата Сатыбалды обвиняют в легализации денег, полученных преступным путем в крупных размерах (ст. 218 ч. 3 п. 3 УК).

На заседании прокурор Елдар Нурмаханов зачитал обвинительный акт. Согласно версии следствия, Сатыбалды с 2018 по 2022 год совершил тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

По его словам, подсудимый использовал ТОО "ТехАльянс" для легализации своих доходов от преступной деятельности. Денежные средства, добытые незаконным путем, смешивались с общим оборотом "ТехАльянс" с целью придания легитимности и получения еще большего дохода.

"Сатыбалдыулы в группе лиц по предварительному договору через ТОО "ТехАльянс" осуществлял: перечисление преступных денег на банковские счета компании, смешивая их с оборотом, приобретение на эти средства зарубежных товаров, продажу товаров физлицам и юрлицам, получение прибыли. Использовал преступные средства для приобретения объектов движимого и недвижимого имущества, размещения на счетах и т. д." – продолжил прокурор.

Обвинитель сообщил, что в период покрывательства ТОО "ТехАльянс" со стороны Сатыбалдыулы оборот компании увеличился на 922 млрд 720 млн 997 тыс. тенге.

"Преступный доход в дальнейшем использовался для приобретения и строительства объектов недвижимости, в том числе за рубежом, размещения средств на счетах банков Казахстана и в иностранных государствах, покупки ценных бумаг и т. д.", – перечислил Елдар Нурмаханов.

С его слов, на указанные средства обвиняемый купил движимое и недвижимое имущество в разных странах мира на десятки миллиардов тенге: в Казахстане – на сумму более 34 млрд тенге, в России – на сумму более 4 млрд тенге, в ОАЭ – на сумму более 20 млрд тенге, во Франции – на сумму более 4 млрд тенге, в Турции – на сумму более 4 млрд тенге. Общая сумма составила около 67 млрд тенге.

"Подсудимый Сатыбалды предъявленное обвинение признал в полном объеме. Между тем во время предварительного слушания стороной защиты заявлено ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов", – сообщили в суде Астаны.

В связи с этим суд предоставил время для решения вопроса о заключении процессуального соглашения.

Судебное заседание отложено на неопределенный срок.

10 января 2024 года официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов сообщил, что на преступно добытые средства Кайрат Сатыбалды приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, размещал деньги на счетах в банках на территории Казахстана и за границей. По его словам, есть еще один эпизод по факту уклонения от уплаты налогов.

Кайрат Сатыбалды уже отбывает наказание по делу о хищении в особо крупном размере в АО "Казахтелеком" и АО "ЦТС". 26 сентября 2022 года он был приговорен к шести годам лишения свободы.

31 мая 2023 года сообщалось, что Казахстану вернули имущество и деньги Кайрата Сатыбалды на сумму 464 млрд тенге, в октябре – о возврате активов на 300 млн долларов, в декабре – о возврате денежных средств на общую сумму 120 млн долларов, что превышает 55,4 млрд тенге.