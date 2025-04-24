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Мир

Узбекистанец умер от страха во время землетрясения в Стамбуле

Дорога, фонари, город, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 23:50 Фото: pixabay
Генконсульство Узбекистана в Турции сообщило о смерти гражданина своей страны во время землетрясения в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

По информации Lenta.RU, об этом говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале. Причиной смерти мужчины стал страх. Ранее он страдал от сердечной недостаточности.

"По первоначальным данным, этот трагический инцидент произошел в результате того, что во время землетрясения в Стамбуле гражданин, находившийся на верхнем этаже, впал в состояние сильного страха", – говорится в сообщении генконсульства.

Ранее сообщалось, что землетрясение в Стамбуле, произошедшее 23 апреля 2025 года, является предвестником более масштабного сейсмического события, магнитуда которого может достигнуть 7-7,2. Такое заявление сделал турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан.

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Аксинья Титова
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