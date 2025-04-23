Землетрясение под Стамбулом: пострадали ли казахстанцы

Казахстанцы не обращались в Генконсульство РК в Стамбуле после мощного землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МИД Казахстана, на данный момент обращений от граждан РК, находящихся в Турции, в Генеральное консульство РК в Стамбуле не поступало. Ведомство отслеживает развитие ситуации в координации с турецкими властями и дипломатическими представительствами Казахстана на территории Турции.

По данным Генерального консульства, на консульском учете в Стамбуле состоят 1137 граждан РК.

Казахстанцев, находящихся в Турции, призывают сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и следовать всем рекомендациям местных властей.

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