Землетрясение под Стамбулом: пострадали ли казахстанцы
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Казахстанцы не обращались в Генконсульство РК в Стамбуле после мощного землетрясения, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МИД Казахстана, на данный момент обращений от граждан РК, находящихся в Турции, в Генеральное консульство РК в Стамбуле не поступало. Ведомство отслеживает развитие ситуации в координации с турецкими властями и дипломатическими представительствами Казахстана на территории Турции.
По данным Генерального консульства, на консульском учете в Стамбуле состоят 1137 граждан РК.
Казахстанцев, находящихся в Турции, призывают сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и следовать всем рекомендациям местных властей.
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