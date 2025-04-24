Толчки будут мощнее в 22 раза: Стамбул ждет масштабное землетрясение

Землетрясение в Стамбуле, произошедшее 23 апреля 2025 года, является предвестником более масштабного сейсмического события, магнитуда которого может достигнуть 7 – 7,2. Такое заявление сделал турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан, сообщает Zakon.kz.

По его словам, очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от 7 до 13 километров, а вот толчки будут мощнее в 22 раза.

"Согласно моим исследованиям, это большое землетрясение произойдет, как ожидается, между 2045 и 2075 годами", – заявил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Эрджан также отметил, что тем, чей дом построен после 1999 года, когда были приняты более жесткие регламенты строительства домов, и чей район находится на прочной почве, беспокоиться следует в меньшей степени.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в среду, 23 апреля 2025 года. За ним последовали афтершоки.

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В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений.

Известно, что Турция часто страдает от землетрясений, так как расположена на стыке тектонических плит.

Так, 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения. После землетрясений было зарегистрировано несколько тысяч повторных толчков, с магнитудой самого сильного до 6,7. В результате катастрофы погибли свыше 50 500 человек. Еще десятки тысяч пострадали. Тогда были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. Землетрясение признано самым мощным в Турции после землетрясения 1939 года в Эрзинджане.