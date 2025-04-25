Кепки "Трамп 2028" появились в американских магазинах

В интернет-магазине президента США Дональда Трампа появились в продаже бейсболки с надписью "Трамп 2028", сообщает Zakon.kz.

Американцы отреагировали на выставленные изделия, как свидетельство о намерении американского лидера баллотироваться на третий срок. Ведь через три года в США пройдут очередные президентские выборы.

Стоимость одной бейсболки составляет 50 долларов. Журналисты обратили особое внимание на тот факт, что головной убор произведен в США. На сайте размещены кепки, футболки и охладители для напитков.

Одним из первых новинку примерил средний сын американского президента. К слову, нескольких Трампов Конституция в участии в следующих выборах не ограничивает: Эрик, его жена и старший брат Дональд родились и жили в США. Все они достигли возраста, когда можно претендовать на пост президента Америки.

24 апреля президент США Дональд Трамп призвал Boeing обвинить Китай в несоблюдении обязательств из-за отказа от самолетов.