#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
517.16
588.48
6.23
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
517.16
588.48
6.23
Мир

Китай вывезет из Японии своих панд

Китай вывозит четырех панд из японского зоопарка, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 19:33 Фото: pixabay
В конце июня текущего года Китай заберет четырех панд из японского зоопарка в городе Сирахама, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Mainachi, это произойдет раньше оговоренного срока. После этого в Японии останутся всего две панды, в токийском зоопарке Уэно.

Сообщается, что панды успешно жили и активно размножались в Сирахаме с 1994 года. Однако по китайским законам все панды, включая их потомство, принадлежат Китаю.

В другие страны эти животные выдаются только в долгосрочную аренду.

В настоящее время еще две панды находятся в Токио в зоопарке Уэно. Зоопарк Уэно получил первых панд в 1972 году из Китая в ознаменование нормализации двусторонних отношений.

Недавно рабочие китайских фабрик на фоне торговой войны Трампа упрекнули пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт за ношение платья китайского производства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Владимир Путин и Стивен Уиткофф провели встречу в Москве
Мир
19:51, Сегодня
Владимир Путин и Стивен Уиткофф провели встречу в Москве
Трамп: вышло интервью к 100 дням президентства
Мир
18:08, Сегодня
Трамп: вышло интервью к 100 дням президентства
Кепки "Трамп 2028" появились в американских магазинах
Мир
08:22, Сегодня
Кепки "Трамп 2028" появились в американских магазинах
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: