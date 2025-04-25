Китай вывезет из Японии своих панд

В конце июня текущего года Китай заберет четырех панд из японского зоопарка в городе Сирахама, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Mainachi, это произойдет раньше оговоренного срока. После этого в Японии останутся всего две панды, в токийском зоопарке Уэно.

Сообщается, что панды успешно жили и активно размножались в Сирахаме с 1994 года. Однако по китайским законам все панды, включая их потомство, принадлежат Китаю.

В другие страны эти животные выдаются только в долгосрочную аренду.

В настоящее время еще две панды находятся в Токио в зоопарке Уэно. Зоопарк Уэно получил первых панд в 1972 году из Китая в ознаменование нормализации двусторонних отношений.

Недавно рабочие китайских фабрик на фоне торговой войны Трампа упрекнули пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт за ношение платья китайского производства.