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Мир

Как уберечь пенсионеров от мошенников придумали в Японии

В Японии спасают пожилых людей от телефонных мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 23:46 Фото: pixabay
Власти японской Осаки придумали, как уберечь от мошенников граждан старше 65 лет, сообщает Zakon.kz.

По данным Japan Times, пожилым людям запретили одновременно пользоваться телефонами и банкоматами. Оказалось, что в Осаке за 2024 год зарегистрировано 2658 инцидентов, при этом 70% жертв – это лица старше 65 лет. Ущерб составил порядка 6,4 млн иен.

Запрет ввели для борьбы с телефонными мошенниками, которые убеждают людей переводить деньги на их счета и узнают данные их карт. Как правило, от действий злоумышленников страдают пожилые граждане.

Банки и другие учреждения, где расположены банкоматы, теперь должны предупреждать пенсионеров о действующем запрете. Штрафы за нарушение правила не предусмотрены, но власти Осаки считают, что наличие запрета поможет повысить бдительность населения и снизит риск обмана.

На днях в центре Вашингтона во время семейного ужина в ресторане обокрали министра безопасности США Кристи Ноэм.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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