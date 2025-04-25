Как уберечь пенсионеров от мошенников придумали в Японии

Власти японской Осаки придумали, как уберечь от мошенников граждан старше 65 лет, сообщает Zakon.kz.

По данным Japan Times, пожилым людям запретили одновременно пользоваться телефонами и банкоматами. Оказалось, что в Осаке за 2024 год зарегистрировано 2658 инцидентов, при этом 70% жертв – это лица старше 65 лет. Ущерб составил порядка 6,4 млн иен.

Запрет ввели для борьбы с телефонными мошенниками, которые убеждают людей переводить деньги на их счета и узнают данные их карт. Как правило, от действий злоумышленников страдают пожилые граждане.

Банки и другие учреждения, где расположены банкоматы, теперь должны предупреждать пенсионеров о действующем запрете. Штрафы за нарушение правила не предусмотрены, но власти Осаки считают, что наличие запрета поможет повысить бдительность населения и снизит риск обмана.

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