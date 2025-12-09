Фантастический костюм робота придумали в Японии
Костюм движется абсолютно без единого мотора, а его высота достигает 2,7 м. По данным компании в из соцсетях, все работает благодаря механическим связям, которые копируют каждое движение человека внутри, превращая малейшие движения человека в гигантские, усиленные.
Поскольку костюм работает исключительно на основе законов физики и продуманной инженерии, он ощущается как естественное продолжение тела.
"Никакой гидравлики, никакой электроники, только чистое движение, передаваемое через кабели и каркасы", – говорится в описании.
年末年始の #スケルトニクス 工場見学イベントの募集を開始しました！— スケルトニクス (@skeletonics) December 5, 2025
<日程>
・12月21日,28日,29日,30日,1月4日
★要予約（各回先着14名様）
<内容>
・工場内部の見学、製造過程の解説
・専任パイロットによるデモンストレーション
・搭乗体験
・ロボット組み立て体験
是非遊びに来てください！… pic.twitter.com/83w5DKpoAL
Чаще всего Arrive показывают на выставках и живых мероприятиях, где создатели хотят добиться того самого научно-фантастического момента, когда они входят в гигантского робота и тот с точностью копирует каждое их движение.
