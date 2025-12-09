Фантастический костюм робота придумали в Японии

Японская компания Skeletonics создала экзоскелетный костюм Arrive, сообщает Zakon.kz.

Костюм движется абсолютно без единого мотора, а его высота достигает 2,7 м. По данным компании в из соцсетях, все работает благодаря механическим связям, которые копируют каждое движение человека внутри, превращая малейшие движения человека в гигантские, усиленные.

Поскольку костюм работает исключительно на основе законов физики и продуманной инженерии, он ощущается как естественное продолжение тела.

"Никакой гидравлики, никакой электроники, только чистое движение, передаваемое через кабели и каркасы", – говорится в описании.

Чаще всего Arrive показывают на выставках и живых мероприятиях, где создатели хотят добиться того самого научно-фантастического момента, когда они входят в гигантского робота и тот с точностью копирует каждое их движение.

В преддверии Нового года в Уфе появился необычный арт-объект.