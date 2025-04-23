У министра безопасности США украли 3 тысячи долларов во время ужина

В центре Вашингтона во время ужина в ресторане обокрали министра безопасности США Кристи Ноэм, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 20 апреля, вора не нашли, передает The New York Times. Кадры видеонаблюдения показали, как неизвестный мужчина в медицинской маске прихватил ее сумку и покинул ресторан. При этом Ноэм сопровождали охранники.

"Она использовала снятые деньги, чтобы угостить свою семью ужином, развлечь и вручить пасхальные подарки", – рассказали The New York Times в министерстве.

Злоумышленник заполучил водительские права Ноэм, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, рабочий пропуск, косметичку, пустые чеки и около 3 тыс. долларов наличными.

Будучи министром, Ноэм руководит ведомством, отвечающим за безопасность США. В его обязанности входят пограничный контроль и иммиграция, защита от терроризма и кибербезопасность.

Другой высокопоставленный военный чиновник из США призвал католиков к духовной войне.