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Мир

В Вашингтоне пройдет ужин с Дональдом Трампом

22 мая пройдет ужин с Дональдом Трампом, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 00:50 Фото: pixabay
22 мая в столице США состоится закрытый гала-ужин с президентом страны Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Такой чести будут удостоены 220 крупнейших держателей мем-монеты $TRUMP. Также в анонсе обещают и экскурсию по Белому дому.

"Присоединяйтесь к ужину с президентом Трампом в его частном клубе в Вашингтоне", – говорится на сайте проекта.

Объявление тут же отразилось на стоимости мемкоина. Он подскочил почти на 60%, с 9,3 долларов до 14,7 долларов. Это чуть более 7600 тенге.

Несмотря на резкий рост, цена президентской монеты остается значительно ниже пика, который случился незадолго до инаугурации Трампа в январе. Тогда токен взлетел с 6 до 75 долларов. Это свыше 39 тыс. тенге.

Также в мире стали распространяться слухи о следующем президенте США из семейства Трампа. Все потому, что в интернет-магазинах Дональда Трампа в продажу запустили продукцию с надписью "Трамп 2028".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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