Военный парад в Вашингтоне совпал с днем рождения Трампа

14 июня в столице США прошел крупный военный парад, который совпал с 79-м днем рождения президента страны Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Белого дома, проведение парада приурочили в честь 250-летия американской армии. В нем предварительно приняли участие около 6600 военнослужащих. На параде показали танки Abrams, БМП Stryker, гаубицы M777 и многие другие образцы оружия США. В том числе БПЛА и даже робототехнику. В связи с парадом в городе усилили меры безопасности.

Presenting the Future of Warfare with ROBOT DOGS at the Grand Military Parade in Washington, D.C. pic.twitter.com/pLLpX2FM3C — RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) June 14, 2025

Многие из пришедших на парад зрителей держали в руках американские флаги и носили кепки с надписью "Make America great again", что переводится как "Сделаем Америку великой снова". Сам глава государства прибыл на парад со своей женой Меланией. Они наблюдали за происходящим с трибуны. В ходе мероприятия президент лично привел к присяге новобранцев армии и вернувшихся в нее военных.

Фото: whitehouse

"Добро пожаловать в армию Соединенных Штатов! И удачи вам в жизни", – сказал им глава Белого дома.

President Trump Participates in the 250th Anniversary of the U.S. Army Grand Military Parade



📱Text "POTUS" to 45470 for Updates from the Trump White House https://t.co/kXBxoeTbV5 — The White House (@WhiteHouse) June 14, 2025

Несмотря на ажиотаж вокруг парада, очевидцы посчитали мероприятие достаточно скромным. По их мнению, оно не выделялось яркими моментами. Поэтому многие зрители устремились в сторону выхода еще во время проведения, образовав давку в точках прохода.

Недавно Дональд и Мелания Трамп посетили спектакль в Вашингтоне, вызвав неоднозначную реакцию в зале.