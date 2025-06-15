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Мир

Военный парад в Вашингтоне совпал с днем рождения Трампа

Военный парад в США, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 06:16 Фото: whitehouse
14 июня в столице США прошел крупный военный парад, который совпал с 79-м днем рождения президента страны Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Белого дома, проведение парада приурочили в честь 250-летия американской армии. В нем предварительно приняли участие около 6600 военнослужащих. На параде показали танки Abrams, БМП Stryker, гаубицы M777 и многие другие образцы оружия США. В том числе БПЛА и даже робототехнику. В связи с парадом в городе усилили меры безопасности.

Многие из пришедших на парад зрителей держали в руках американские флаги и носили кепки с надписью "Make America great again", что переводится как "Сделаем Америку великой снова". Сам глава государства прибыл на парад со своей женой Меланией. Они наблюдали за происходящим с трибуны. В ходе мероприятия президент лично привел к присяге новобранцев армии и вернувшихся в нее военных.

Фото: whitehouse

"Добро пожаловать в армию Соединенных Штатов! И удачи вам в жизни", – сказал им глава Белого дома.

Несмотря на ажиотаж вокруг парада, очевидцы посчитали мероприятие достаточно скромным. По их мнению, оно не выделялось яркими моментами. Поэтому многие зрители устремились в сторону выхода еще во время проведения, образовав давку в точках прохода.

Недавно Дональд и Мелания Трамп посетили спектакль в Вашингтоне, вызвав неоднозначную реакцию в зале.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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