Военный парад в Вашингтоне совпал с днем рождения Трампа

По данным пресс-службы Белого дома, проведение парада приурочили в честь 250-летия американской армии. В нем предварительно приняли участие около 6600 военнослужащих. На параде показали танки Abrams, БМП Stryker, гаубицы M777 и многие другие образцы оружия США. В том числе БПЛА и даже робототехнику. В связи с парадом в городе усилили меры безопасности.

Presenting the Future of Warfare with ROBOT DOGS at the Grand Military Parade in Washington, D.C. pic.twitter.com/pLLpX2FM3C

Многие из пришедших на парад зрителей держали в руках американские флаги и носили кепки с надписью "Make America great again", что переводится как "Сделаем Америку великой снова". Сам глава государства прибыл на парад со своей женой Меланией. Они наблюдали за происходящим с трибуны. В ходе мероприятия президент лично привел к присяге новобранцев армии и вернувшихся в нее военных.

President Trump Participates in the 250th Anniversary of the U.S. Army Grand Military Parade



