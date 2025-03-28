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Мир

Трамп поручил сделать Вашингтон красивым

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 07:20 Фото: flickr/Gage Skidmore
27 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о поддержании американской столицы в безопасности и ухоженном состоянии, сообщает Zakon.kz.

Указ опубликовали на сайте Белого дома.

"Американская столица должна быть местом, где каждый проживающий или турист будет чувствовать себя в безопасности в любое время. На шоссе, бульварах и в парках должно быть чисто, ухоженно и приятно", – говорится в тексте указа.

Отдельным пунктом в тексте указа выделена необходимость сделать Вашингтон "красивым". Работа поручена нескольким ведомствам, которые должны реализовать программу по "украшению" города.

"Столица нашей страны, единственный город, который принадлежит всем нам, должна быть символом гордости для американского народа и безопасным местом для государственных служащих, чтобы они могли выполнять работу для народа. Сегодня из-за провальной политики это не так", – подчеркивается в сообщении.

В то же время стало известно, что команда Трампа планирует уволить около 10 тыс. сотрудников Минздрава.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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