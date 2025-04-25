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Мир

Офисных работников в Южной Корее попросили почаще принимать душ

Соблюдать гигиену попросили работников в Южной Корее, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 01:55 Фото: pixabay
Одна из южнокорейских компаний разослала сотрудникам внутреннюю памятку, в которой попросила их принимать душ хотя бы раз в день, сообщает Zakon.kz.

Скриншот в соцсетях опубликовал работник фирмы, и его пост стал вирусным, пишет South China Morning Post. Выяснилось, что в преддверии лета руководство компании выразило обеспокоенность по поводу личной гигиены подчиненных.

Сотрудников "убедительно просят" почаще мыться, пользоваться дезодорантом и влажными салфетками, носить чистую одежду. Их также призвали проветривать кабинеты перед работой и во время обеда, включать кондиционеры и очистители воздуха.

"Не думайте, что если вы не чувствуете запаха, то от вас не пахнет. Ваши коллеги просто не говорят вам об этом", – говорится в памятке.

Пользователи соцсетей положительно оценили заявление компании. Они подчеркнули, что офис – это общее пространство, в котором всем должно быть комфортно. Некоторые даже выразили желание поделиться такой же памяткой со своими коллегами.

А в США обретает популярность новая модная профессия – няня для растений.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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