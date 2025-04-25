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В Америке обретает популярность новая модная профессия – няня для растений

Новая профессия - няня для растений, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 20:30 Фото: pixabay
В США происходит бум "зеленых бэбиситтеров", которые предлагают услуги по уходу за комнатными цветами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Times, мало того, что эти ценные специалисты полируют каждый листик, так еще и отправляют владельцам фотоотчеты. Часто услугами пользуются люди из шоу-бизнеса, когда занимаются активной гастрольной деятельностью.

Стоят такие сервисы от 50 до 100 долларов за визит или 50 долларов в час. Для тех, кто не хочет терять личную связь с растением, компании предусмотрели услугу виртуального посещения. Например, хозяин снимает видео со своим домашним растением, описывает проблему и получает рекомендации.

"А еще зеленые бэбиситтеры на полном серьезе беседуют с растениями: "Ну как дела? Как самочувствие? Что мы будем делать с этими желтыми листочками?" – говорится в публикации.

Что касается разных видов деятельности, то недавний эксперимент экономистов из Стэнфордского университета показал, что женщины чаще мужчин извиняются на работе. Из‑за чего работодатели воспринимают их как менее способных.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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