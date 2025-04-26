Новый случай заболевания холерой выявили в России

Случай заболевания холерой выявили у жителя Воронежской области, который вернулся из Индии. Мужчину госпитализировали в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, сообщает Zakon.kz.

Пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области.

Ранее случай заболевания холерой подтвердили у жителя Московской области, прибывшего тем же рейсом.

Сразу после выявления первого случая заболевания был установлен круг всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе пассажиров, прибывших этим же рейсом. В результате удалось быстро выявить заболевание у второго человека в ходе обследования контактных.

Все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся. Рисков распространения заболевания нет.

Ранее стало известно, что люди, перенесшие COVID-19, болеют до 50% чаще и дольше.