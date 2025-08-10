Более 1,3 тыс. новых случаев лихорадки чикунгунья выявили в Китае

В южной китайской провинции Гуандун выявили еще 1387 случаев заболевания лихорадкой чикунгунья, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы администрации Ухани, большая часть зараженных (1 212) находятся в городе Фошань, который был очагом заболевания в начале июля 2025 года. Еще 103 случая зафиксировали в административном центре провинции Гуанчжоу.

Отмечается, что в регионе усилена борьба с комарами –переносчиками вируса.

Заболевание распространено уже в более чем 110 странах мира. Первый случай лихорадки в Китае обнаружили 8 июля 2025 года.

