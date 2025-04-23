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Мир

Индия закрывает главный пограничный пункт с Пакистаном и перекрывает воду

флаг Индии, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 21:29 Фото: freepik
Интегрированный контрольно-пропускной пункт Аттари, что находится на границе Индии и Пакистана, будет закрыт, сообщает Zakon.kz.

О решении, последовавшим за терактом на юге Кашмира, заявил МИД Индии. Times of India уточняет, что решение вступит в силу немедленно. Граждане Пакистана, которые пересекли границу с действительными подтверждениями, могут вернуться по этому маршруту до 1 мая 2025 года.

Индия и Пакистан имеют очень ограниченное количество официальных пограничных переходов в силу напряженных отношений между странами, главный из них – Аттари.

Также Индия применила еще несколько санкций после теракта:

  • Договор о водах Инда 1960 года будет приостановлен с немедленным вступлением в силу до тех пор, "пока Пакистан убедительно и бесповоротно не отречется от своей поддержки трансграничного терроризма". Этот договор стабилизирует водные ресурсы для Пакистана, несмотря на политические и военные напряжения между странами.
  • Гражданам Пакистана не будет разрешено въезжать в Индию по схеме безвизового въезда СААРК. Все визы SPES, выданные ранее гражданам Пакистана, считаются аннулированными. Любой гражданин Пакистана, в настоящее время находящийся в Индии по визе SPES, имеет 48 часов, чтобы покинуть Индию.
  • Советники по вопросам обороны, армии, флота и авиации в пакистанской Высшей комиссии в Нью-Дели объявлены персонами нон грата. У них есть неделя, чтобы покинуть Индию.
  • Индия отзовет своих советников по обороне, флоту и авиации из Индийской высшей комиссии в Исламабаде. Эти должности в соответствующих высших комиссиях считаются аннулированными.

В это время премьер-министр Индии Нарендра Моди проводит более чем двухчасовое совещание по вопросам безопасности.

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Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри в своем заявлении подтвердил, что все решения последовали за терактом на юге Кашмира, в котором погибли более 20 человек и свыше 10 получили ранения.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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