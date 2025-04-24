Пакистан пригрозил Индии войной за перекрытие воды

Власти Пакистана по итогам заседания Совета нацбезопасности пригрозили Индии ответом в случае попытки изменить поток воды реки Инд, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, пресс-служба секретариата премьер-министра страны заявила, что договор по Инду является обязательным международным соглашением, заключенным при посредничестве Всемирного банка, и не предусматривает возможности одностороннего прекращения его действия.

Вместе с тем вода реки жизненно важна для 240-миллионного населения Пакистана. Поэтому защита права на ее использование "будет обеспечена любой ценой".

"Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, будет расцениваться как акт войны", – приводит агентство цитату из релиза по итогам Совета нацбезопасности страны.

Ранее стало известно: интегрированный контрольно-пропускной пункт Аттари, что находится на границе Индии и Пакистана, будет закрыт.

Более того, договор о водах Инда 1960 года будет приостановлен с немедленным вступлением в силу до тех пор, "пока Пакистан убедительно и бесповоротно не отречется от своей поддержки трансграничного терроризма". Этот договор стабилизирует водные ресурсы для Пакистана, несмотря на политическое и военное напряжение между странами.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри в своем заявлении подтвердил, что все решения последовали за терактом на юге Кашмира, в котором погибли более 20 человек и свыше 10 получили ранения.