#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
517.16
588.48
6.23
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
517.16
588.48
6.23
Мир

Пакистан пригрозил Индии войной за перекрытие воды

Пакистан, Индия , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 20:14 Фото: pixabay
Власти Пакистана по итогам заседания Совета нацбезопасности пригрозили Индии ответом в случае попытки изменить поток воды реки Инд, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, пресс-служба секретариата премьер-министра страны заявила, что договор по Инду является обязательным международным соглашением, заключенным при посредничестве Всемирного банка, и не предусматривает возможности одностороннего прекращения его действия.

Вместе с тем вода реки жизненно важна для 240-миллионного населения Пакистана. Поэтому защита права на ее использование "будет обеспечена любой ценой".

"Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, будет расцениваться как акт войны", – приводит агентство цитату из релиза по итогам Совета нацбезопасности страны.

Ранее стало известно: интегрированный контрольно-пропускной пункт Аттари, что находится на границе Индии и Пакистана, будет закрыт.

Более того, договор о водах Инда 1960 года будет приостановлен с немедленным вступлением в силу до тех пор, "пока Пакистан убедительно и бесповоротно не отречется от своей поддержки трансграничного терроризма". Этот договор стабилизирует водные ресурсы для Пакистана, несмотря на политическое и военное напряжение между странами.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри в своем заявлении подтвердил, что все решения последовали за терактом на юге Кашмира, в котором погибли более 20 человек и свыше 10 получили ранения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Толчки будут мощнее в 22 раза: Стамбул ждет масштабное землетрясение
Мир
14:35, Сегодня
Толчки будут мощнее в 22 раза: Стамбул ждет масштабное землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: