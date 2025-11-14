Взрыв прогремел в полицейском участке на севере Индии

Три человека погибли и еще несколько получили различный травмы во время взрыва в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Hindustan Times со ссылкой на источники, инцидент произошел, когда в здании проводили осмотр.

"По меньшей мере восемь человек пострадали после того, как произошел взрыв в полицейской станции в Новгаме... в пятницу. Взрыв произошел, когда сотрудники полиции... проводили осмотр внутри помещения", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, в результате взрыва были повреждены несколько транспортных средств на территории участка.

Другие иностранные СМИ пишут, что пострадали по меньшей мере восемь сотрудников, извлекавших образцы из большого тайника с взрывчатыми веществами, который недавно изъяли в связи с делом о террористическом модуле "белых воротничков".

Ранее сообщалось, что в столице Индии Нью-Дели взорвался автомобиль. Местные СМИ сообщают о восьми погибших и более 20 раненых.