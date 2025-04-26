Си Цзиньпин оценил искусственный интеллект и высказал опасения

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что технологии искусственного интеллекта не только дают невиданные возможности, но и несут беспрецедентные риски и вызовы, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил во время коллективного семинара на тему усиления разработки и контроля искусственного интеллекта в Китае, передает Центральное телевидение страны.

"Искусственный интеллект несет с собой беспрецедентные возможности развития, но также и беспрецедентные риски и вызовы", – сказал глава страны.

Си Цзиньпин пояснил, что технологии ИИ кардинальным образом изменят производство и образ жизни человека, а затем потребовал ускорить разработку и совершенствование соответствующих законов, связанных с технологиями ИИ, а также этических принципов в стране.

Глава КНР отметил важность создания системы мониторинга технологий, предупреждения о рисках и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также обеспечения безопасности, надежности и управляемости искусственного интеллекта.

"Для того, чтобы Китай перехватил инициативу и получил преимущества в области искусственного интеллекта, необходимо совершить прорыв в базовых теориях, методах, инструментах. Мы должны продолжать усиливать фундаментальные исследования, концентрировать силы на освоении высокопроизводительных чипов, основного программного обеспечения и других ключевых технологиях, а также создать независимую, регулируемую и координировано эксплуатируемую основную программно-аппаратную систему искусственного интеллекта", – сказал лидер КНР.

По словам Си Цзиньпина, искусственный интеллект также может стать "международным общественным продуктом, приносящим пользу человечеству". Он также выступил за осуществление широкого международного сотрудничества в области ИИ.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект поступил в Венский университет. Учиться он будет на программе цифрового искусства, планирует посещать занятия, участвовать в дискуссиях и получать оценки наравне с другими студентами.