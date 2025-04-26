Зеленский и Трамп встретились на похоронах Папы Римского и переговорили

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Риме на похоронах Папы Римского и провели два коротких разговора, сообщает Zakon.kz.

По данным СМИ, главы государств дважды оставались вдвоем на короткое время – перед началом церемонии похорон и после. Предварительно, разговор мог касаться переговоров о мирном соглашении.

По официальной информации Белого дома, между Трампом и Зеленским прошла "очень продуктивная дискуссия". Другие детали пока не разглашались, пишет Bild.

Позднее в Telegram-канале президента Украины появился снимок встречи с Трампом в Риме. Зеленский сопроводил фотографию текстом о том, что они многое успели обсудить с американским лидером, в том числе и прекращение огня:

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и продолжительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп".

25 апреля в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Стороны обсудили в том числе возможность возобновления прямых переговоров России и Украины.