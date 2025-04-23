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Мир

Похороны Папы Римского рискуют превратиться в шоу Трампа

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 07:50 Фото: flickr/White House
В Сети, похороны Папы Римского Франциска, уже прозвали предстоящим шоу президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

В субботу 26 апреля в 10:00 на площади перед базиликой Святого Петра будет совершена заупокойная Месса о Папе Франциске согласно чинопоследованию погребения Римских Пап. Информацию об этом разместил Зал печати Святейшего Престола.

Фото: vatican.va

По мнению экспертов-международников, похороны Папы Франциска, могут стать ареной политических жестов. Президент США Дональд Трамп объявил, что отправится в Рим вместе с супругой Меланией. Это будет его первая зарубежная поездка после возвращения в Белый дом.

Фото: truthsocial

"Мы с Меланией поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности быть там".Дональд Трамп

Выбор Рима в качестве первой международной остановки вызвал удивление у наблюдателей. Обычно американские президенты сначала посещают Лондон. Сам Трамп в марте говорил, что отклонится от традиции только в случае выгодной инвестиционной сделки. Например, с Саудовской Аравией.

"Визит может также укрепить отношения с итальянским премьером Джорджией Мелони", – предположили Интернет-пользователи.

Недавно она стала первой европейской главой государства, которую Трамп принял в Белом доме. Ожидается, что он может воспользоваться поездкой на похороны, чтобы ответить на приглашение Мелони и продолжить диалог о торговых пошлинах и роли Европы.

В прошлом визиты Трампа в Ватикан уже вызывали ажиотаж. В мае 2017 года Мелания Трамп появилась на аудиенции у Папы Франциска в элегантном черном платье и кружевной вуали, привлекая внимание прессы.

Тогда же стало очевидно, что миллиардер Трамп и понтифик расходятся почти во всем – от климатической повестки до миграционной политики.

Фото: vaticannews.va

Украинские СМИ, ссылаясь на свои источники пишут, что Владимир Зеленский, наряду с главами других государств, также собирается поехать на прощание с понтификом.

"То ли очень страдает, то ли желает попасться на глаза Трампу", – отреагировали в Сети.

Реагируя на смерть Папы Римского, генерал США выразил пожелания, чтобы новоизбранный понтифик вернул Католическую Церковь на пути традиционализма и избавил от влияния глобалистов. А новоиспеченный католик, коим стал вице-президент США Джей Ди Вэн – последний из высокопоставленных чиновников мира, кто видел Папу Римского Франциска живым.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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