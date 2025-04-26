Мелания Трамп встретила 55-летие на похоронах Папы Римского и восхитила мир своим образом

26 апреля 2025 года Мелания Трамп отметила свой 55-й день рождения, присутствуя на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане, сообщает Zakon.kz.

Супруга президента США Дональда Трампа появилась на траурной церемонии в соответствии с каноническим дресс-кодом: в черном двубортном пальто от Dolce & Gabbana, кружевной мантилье и перчатках, дополнив образ черными лодочками на шпильке.

If you are praying for Donald and Melania Trump’s safety, reply with “AMEN” 🙏 pic.twitter.com/81qdBMoEtD — MAGA Voice (@MAGAVoice) April 26, 2025

Ее элегантный и сдержанный наряд получил широкое одобрение в СМИ и социальных сетях, где стиль Мелании сравнили с образом "сицилийской вдовы".​

A powerful image of the US 🇺🇸 First Lady Melania Trump, on her 55th birthday, finding herself in Rome, in St. Peter’s Square, at the funeral of Pope Francis, with a cross around her neck and a black veil on her head pic.twitter.com/2Rtm7kAAAu — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) April 26, 2025

Вместе с тем, на официальной странице Белого дома в Facebook появилось праздничное сообщение в честь дня рождения первой леди. Администрация президента опубликовала самые яркие и красивые снимки Мелании за годы ее пребывания в статусе первой леди США.





Церемония захоронения Папы римского Франциска 26 апреля 2025 гола состоялась в базилике Санта-Мария-Маджоре. Понтифик, согласно собственному желанию, был погребен в нише между капеллой Павла V (Паулиной) и капеллой Сфорца. О том, как это было, можно узнать здесь.

