Мелания Трамп встретила 55-летие на похоронах Папы Римского и восхитила мир своим образом

Супруга президента США Дональда Трампа появилась на траурной церемонии в соответствии с каноническим дресс-кодом: в черном двубортном пальто от Dolce & Gabbana, кружевной мантилье и перчатках, дополнив образ черными лодочками на шпильке.

If you are praying for Donald and Melania Trump’s safety, reply with “AMEN” 🙏 pic.twitter.com/81qdBMoEtD

Ее элегантный и сдержанный наряд получил широкое одобрение в СМИ и социальных сетях, где стиль Мелании сравнили с образом "сицилийской вдовы".​

A powerful image of the US 🇺🇸 First Lady Melania Trump, on her 55th birthday, finding herself in Rome, in St. Peter’s Square, at the funeral of Pope Francis, with a cross around her neck and a black veil on her head pic.twitter.com/2Rtm7kAAAu