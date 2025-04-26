#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
515.03
584.82
6.24
Мир

Мелания Трамп встретила 55-летие на похоронах Папы Римского и восхитила мир своим образом

Мелания Трамп, Дональд Трамп, день рождения , фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 00:40 Фото: Facebook/The White House
26 апреля 2025 года Мелания Трамп отметила свой 55-й день рождения, присутствуя на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане, сообщает Zakon.kz.

Супруга президента США Дональда Трампа появилась на траурной церемонии в соответствии с каноническим дресс-кодом: в черном двубортном пальто от Dolce & Gabbana, кружевной мантилье и перчатках, дополнив образ черными лодочками на шпильке.

Ее элегантный и сдержанный наряд получил широкое одобрение в СМИ и социальных сетях, где стиль Мелании сравнили с образом "сицилийской вдовы".​

Вместе с тем, на официальной странице Белого дома в Facebook появилось праздничное сообщение в честь дня рождения первой леди. Администрация президента опубликовала самые яркие и красивые снимки Мелании за годы ее пребывания в статусе первой леди США.


Церемония захоронения Папы римского Франциска 26 апреля 2025 гола состоялась в базилике Санта-Мария-Маджоре. Понтифик, согласно собственному желанию, был погребен в нише между капеллой Павла V (Паулиной) и капеллой Сфорца. О том, как это было, можно узнать здесь

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Трамп сделал заявление после встречи с Зеленским в Ватикане
Мир
20:29, 26 апреля 2025
Трамп сделал заявление после встречи с Зеленским в Ватикане
Папу Римского похоронили в Риме: как это было
Мир
18:34, 26 апреля 2025
Папу Римского похоронили в Риме: как это было
Зеленский и Трамп встретились на похоронах Папы Римского и переговорили
Мир
17:59, 26 апреля 2025
Зеленский и Трамп встретились на похоронах Папы Римского и переговорили
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: