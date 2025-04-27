В Москве отказались от концерта на Красной площади 9 Мая

Правительство России исключило проведение праздничного концерта на Красной площади из плана мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов. Одновременно с этим опубликовали список предметов, запрещенных к проносу на парад на Красной площади. Под запрет попали:

пиротехника;

бронежилеты;

маскировочные средства;

аэрозольные баллончики;

алкоголь;

жидкости объемом более 50 мл (включая парфюмерию);

продукты и контейнеры для них;

флаги и баннеры, за исключением плакатов формата А4.

Кроме того, на торжества нельзя приносить вейпы, дроны и электросамокаты, а также воздушных змеев и воздушные шары.

Торжества по случаю юбилея Победы пройдут в Москве 9 Мая. В 10.00 на Красной площади начнется парад Победы, а в 22.00 состоится праздничный салют. На мероприятии ожидается участие более 20 глав государств и правительств.

25 апреля в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом.