Каким был салют в День Победы в Москве

В российских городах отгремели салюты, посвященные 9 мая. Самый масштабный салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне конечно же прошел в Москве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет АиФ, наблюдать за салютом можно было со смотровой площадки на Воробьевых горах и из других точек столицы.









В течение 10 минут было выпущено 30 залпов торжественного салюта. Небо над российской столицей украсили свыше 50 видов более чем 9 тысяч фейерверочных изделий.





















Ранее сообщалось, что 9 мая в более чем 300 городах и населенных пунктах России и в столице состоялись военные парады, торжественные шествия с привлечением вооружения и военной техники, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



Всего в парадах, по информации Минобороны РФ, приняли участие более 150 тысяч человек. В военных парадах, торжественных шествиях, на статических выставках было задействовано более 2,5 тысяч единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.

Вечером в 22.00 по местному времени в городах проведения военных парадов состоялись праздничные салюты, а в остальных праздничные фейерверки.

RT cобрал самые яркие моменты с парада Победы, который прошёл на Красной площади.





На параде в Москве присутствовали лидеры восьми стран: Лаоса, Кубы, Гвинеи-Бисау, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Казахстана. Президент РК Касым-Жомарт Токаев не только посетил военный парад и принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, но и 8 мая выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.