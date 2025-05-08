Токаев посетил праздничный концерт в Большом Кремлевском дворце
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев в Москве посетил праздничный концерт, посвященный 80-й годовщине Великой Победы, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, Токаев наряду с главами иностранных государств, участвующих в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы, посетил праздничный концерт в Большом Кремлевском дворце.
Фото: Акорда
Ранее Токаев провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем.
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