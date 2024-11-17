За рекордную сумму продали на аукционе часы капитана, который спас пассажиров "Титаника"

Золотые карманные часы, подаренные капитану судна Артуру Рострону, спасшему 700 выживших с "Титаника", были проданы на аукционе почти за два миллиона долларов, установив рекорд для памятных вещей с места крушения корабля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет usnews, торги проводил аукционный дом Henry Aldridge and Son.

Часы Tiffany, выполненные из 18-каратного золота, Рострону в 1912 году подарили вдовы бизнесменов Джона Джейкоба Астора, Джона Тэйера и Джорджа Уайденера, которые погибли в результате крушения лайнера. На часах выгравирована надпись: "подарена капитану Рострону с сердечной благодарностью и признательностью". Они были вручены капитану в особняке Асторов в Нью-Йорке.

Лот купил частный коллекционер из США. Предыдущий рекорд был установлен в апреле, когда на площадке Henry Aldridge and Son были проданы золотые карманные часы Астора за 1,2 млн евро.

"Титаник" отправился в свой первый и последний рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.

Ранее сообщалось, что самый большой скелет динозавра продали на аукционе во Франции за рекордную сумму.