ОАЭ могут ужесточить условия безвизового режима для граждан Узбекистана после увеличения количества случаев нарушения закона узбекистанцами, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в МИД Узбекистана.

"Для выяснения обстоятельств инцидента, произошедшего среди граждан Узбекистана в Дубае, дипломаты нашей страны провели встречу с руководством управления уголовного розыска Дубая. Со стороны ОАЭ было сообщено, что по данному делу ведутся следственные действия и задержаны 15 граждан Узбекистана. Также было подчеркнуто, что рост правонарушений, совершаемых гражданами Узбекистана в последнее время, может повлиять на безвизовый режим между двумя странами", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают работать над данной ситуацией в сотрудничестве с соответствующими правоохранительными органами.

Как пишет Gazeta.uz, ранее в социальных сетях появилась информация о столкновении двух преступных группировок, состоящих из граждан Узбекистана, в результате которого один человек погиб от ножевого ранения, а другой был госпитализирован в состоянии комы.





