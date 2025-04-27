#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
515.03
584.82
6.24
Мир

ОАЭ могут ужесточить условия безвизового режима для граждан Узбекистана

ОАЭ, визы, Узбекистан , фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 20:00 Фото: pixabay
ОАЭ могут ужесточить условия безвизового режима для граждан Узбекистана после увеличения количества случаев нарушения закона узбекистанцами, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в МИД Узбекистана. 

"Для выяснения обстоятельств инцидента, произошедшего среди граждан Узбекистана в Дубае, дипломаты нашей страны провели встречу с руководством управления уголовного розыска Дубая. Со стороны ОАЭ было сообщено, что по данному делу ведутся следственные действия и задержаны 15 граждан Узбекистана. Также было подчеркнуто, что рост правонарушений, совершаемых гражданами Узбекистана в последнее время, может повлиять на безвизовый режим между двумя странами", – говорится в сообщении. 

В ведомстве подчеркнули, что продолжают работать над данной ситуацией в сотрудничестве с соответствующими правоохранительными органами.

Как пишет Gazeta.uz, ранее в социальных сетях появилась информация о столкновении двух преступных группировок, состоящих из граждан Узбекистана, в результате которого один человек погиб от ножевого ранения, а другой был госпитализирован в состоянии комы.


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Выросло число погибших от взрыва в порту Ирана: в стране объявили трехдневный траур
Мир
15:48, Сегодня
Выросло число погибших от взрыва в порту Ирана: в стране объявили трехдневный траур
Японский парк признали самым маленьким в мире
Мир
13:57, Сегодня
Японский парк признали самым маленьким в мире
В духовном завещании Папы Римского увидели зашифрованное послание
Мир
12:34, Сегодня
В духовном завещании Папы Римского увидели зашифрованное послание
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: