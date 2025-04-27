В Европе собираются снять запрет на использование мин против людей

В 1997 году некоторые европейские страны подписали договор о запрете противопехотных мин и их производства. Теперь все может измениться, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, правозащитные организации выразили тревогу и предупредили о возможности вновь встать на скользкий путь использования одного из самых опасных видов оружия в мире. Это случилось после того, как пять европейских стран заявили о намерении выйти из международного договора о запрете противопехотных мин.

Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва ссылаются на растущие угрозы со стороны России, чтобы оправдать применение этого вида оружия.

В середине апреля парламент Латвии стал первым, кто официально поддержал эту идею.



"Это похоже на удар в лицо. Противопехотные мины творят ужасные вещи с невинными людьми. Они относятся к небольшой группе оружия, включая химическое и биологическое оружие, которое настолько отвратительно, что его нельзя применять снова", – сказал Зоран Йешич, возглавляющий UDAS, боснийскую организацию, поддерживающую выживших после подрыва на минах.

Йешич был 21-летним солдатом боснийской армии, когда наступил на мину в лесу. Так он потерял правую ногу. Его мнение подкреплено статистикой. Ежегодно от 70% до 85% погибших или раненых от мин по всему миру – мирные жители. Почти половина этих жертв – дети, что указывает на неизбирательный характер этого оружия.

В Боснии и Герцеговине, где конфликт начала 1990-х годов оставил после себя около трех миллионов неразорвавшихся мин (152 мин на квадратную милю), они до сих пор представляют угрозу.

Ранее сообщалось, что ХАМАС готов на пятилетнее перемирие с Израилем в обмен на освобождение заложников.