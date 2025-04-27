#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
515.03
584.82
6.24
Мир

В Европе собираются снять запрет на использование мин против людей

Оружие, поставки, мины, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 03:40 Фото: pixabay
В 1997 году некоторые европейские страны подписали договор о запрете противопехотных мин и их производства. Теперь все может измениться, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, правозащитные организации выразили тревогу и предупредили о возможности вновь встать на скользкий путь использования одного из самых опасных видов оружия в мире. Это случилось после того, как пять европейских стран заявили о намерении выйти из международного договора о запрете противопехотных мин.

Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва ссылаются на растущие угрозы со стороны России, чтобы оправдать применение этого вида оружия.

В середине апреля парламент Латвии стал первым, кто официально поддержал эту идею.

"Это похоже на удар в лицо. Противопехотные мины творят ужасные вещи с невинными людьми. Они относятся к небольшой группе оружия, включая химическое и биологическое оружие, которое настолько отвратительно, что его нельзя применять снова", – сказал Зоран Йешич, возглавляющий UDAS, боснийскую организацию, поддерживающую выживших после подрыва на минах.

Йешич был 21-летним солдатом боснийской армии, когда наступил на мину в лесу. Так он потерял правую ногу. Его мнение подкреплено статистикой. Ежегодно от 70% до 85% погибших или раненых от мин по всему миру – мирные жители. Почти половина этих жертв – дети, что указывает на неизбирательный характер этого оружия.

В Боснии и Герцеговине, где конфликт начала 1990-х годов оставил после себя около трех миллионов неразорвавшихся мин (152 мин на квадратную милю), они до сих пор представляют угрозу.

Ранее сообщалось, что ХАМАС готов на пятилетнее перемирие с Израилем в обмен на освобождение заложников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Лондонский марафон побил мировой рекорд по количеству бегунов
Мир
06:30, Сегодня
Лондонский марафон побил мировой рекорд по количеству бегунов
Маленький монстр по имени Лабубу стал мировым трендом
Мир
03:20, 28 апреля 2025
Маленький монстр по имени Лабубу стал мировым трендом
Стало известно, на что Папа Франциск потратил все свои деньги перед смертью
Мир
01:50, 28 апреля 2025
Стало известно, на что Папа Франциск потратил все свои деньги перед смертью
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: