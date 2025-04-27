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Мир

ХАМАС готов на пятилетнее перемирие с Израилем в обмен на освобождение заложников

флаги, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 09:26 Фото: freepik
В палестинском радикальном движении ХАМАС заявили о готовности заключить с Израилем пятилетнее перемирие, сообщает Zakon.kz.

Об этом AFP на условиях анонимности рассказал его представитель.

По словам спикера, в рамках пятилетнего перемирия движение предлагает освободить всех удерживаемых в Газе израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Ранее сообщалось, что израильская армия признала ошибки в инциденте с расстрелом фельдшеров и спасателей в Газе. Инцидент произошел 23 марта 2025 года. 

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.

Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

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Андрей Дюсупов
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