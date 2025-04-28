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Мир

"С каждым разом дороже": в Британии завышают цены за аренду жилья

Здания, архитектура, памятники, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 08:30 Фото: pexels
Частные арендодатели и владельцы отелей Великобритании взимают плату, значительно превышающую рыночную аренду, за размещение малоимущих людей, сообщает Zakon.kz.

Расследование The Guardian показало, что более 100 тыс. домохозяйств в Англии проживают во временном жилье, и сейчас там много бездомных.

В стране много нерегулируемых поставщиков временного жилья, которые сдают грязное, кишащее крысами и опасное жилье. По факту местные власти должны использовать временное жилье для размещения людей, пока не выяснят, имеют ли они право на социальное жилье и где их можно разместить на постоянной основе.

Большинство из бедняков вынуждены надеяться на комнаты в общежитиях, частных квартирах, гостевых домах и гостиницах.

За последние несколько лет сочетание высокой арендной платы, сокращения жилищных пособий и сокращения фонда социального жилья привело к тому, что сотни тысяч людей вынуждены жить во временном жилье, на полупостоянной основе.

В прошлом году английские власти потратили более 2,1 млрд фунтов стерлингов на временное жилье – почти на треть больше, чем в предыдущем году. Районы Лондона тратят 4 млн фунтов стерлингов в день на аварийное жилье – три четверти своих общих расходов на жилье.

Большинство из тех, кто находится во временном жилье, – это семьи с детьми. В Англии сейчас растет 164 тыс. детей. Почти 17 тыс. из этих семей находятся во временном жилье уже более пяти лет.

Ранее мы писали, что тысячи людей по всей Испании протестуют из-за нехватки жилья.

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Аксинья Титова
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