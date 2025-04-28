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Мир

Блэкаут в Европе: света нет в Испании, Португалии и других странах

блэкаут в Европе, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 18:48 Фото: pixabay
Массовое отключение электричества произошло по всей Европе. В Испании и Португалии парализован транспорт, не работают светофоры и связь, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky news, проблемы с электричеством также произошли во Франции, в Андорре, Нидерландах и Бельгии. В Лиссабоне остановилось даже метро.

Согласно данным издания, восстановление подачи электроэнергии может занять до 10 часов. Известно, что в обеих странах пострадали аэропорты и общественный транспорт. Иностранные СМИ пишут, что парализован метрополитен Мадрида, а светофоры в городе не работают. Также из-за отключения электроэнергии была приостановлена игра на теннисном турнире Madrid Open.

Причины электрического коллапса неизвестны. Как предполагается, инцидент может быть связан с повреждением высоковольтных линий во время пожара на юго-западе Франции. Некоторые СМИ утверждают, что причиной блэкаута могла стать кибератака.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре из-за удара молнии произошло отключение электроэнергии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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