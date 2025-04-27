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Происшествия

В Павлодаре из-за удара молнии произошло отключение электроэнергии

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 23:41 Фото: pexels
В результате попадания молнии 27 апреля в подстанцию "Транспортная" в Павлодаре произошло отключение электроснабжения на подстанции "Западная городская". Об этом сообщил аким города Хасар Хабылбеков, передает Zakon.kz.

По его данным, без электричества остались жилые дома в районе Лесозавода, а также в пределах улиц Астана, Лермонтова и Бектурова.

"В оперативном порядке были приняты необходимые меры, на данный момент электроснабжение в жилом секторе полностью восстановлено", – написал Хабылбеков на своей странице в Instagram.

При этом часть промышленных предприятий в зоне отключения пока остается без напряжения. По ним продолжаются работы.

Как уточнили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, пожарные ликвидировали загорание двух трансформаторов на площади 80 кв. метров.

"Сообщение о пожаре поступило в 20:02 по адресу: Павлодар, административный городок. Загорание было ликвидировано в 21:17. Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается", – сообщили в ДЧС.

Для тушения были привлечены 11 сотрудников и четыре единицы техники, а также выезжала бригада Центра медицины катастроф.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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