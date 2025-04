Чрезвычайное положение объявили в Испании из-за блэкаута

По информации DD Geopolitics, масштабные отключения света в Испании были вызваны перепадом потока энергии.

Президент призвал граждан избегать ненужных поездок, ограничить использование мобильных телефонов короткими звонками и не перегружать экстренные службы.

🇪🇸 Spain Declares State of Emergency After Massive Blackout



The Spanish Prime Minister has declared a state of emergency in Andalusia, Extremadura, and Madrid following a major power outage, El País reports.



The President has urged citizens to avoid unnecessary travel, limit