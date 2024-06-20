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Массовое отключение света произошло в Эквадоре из-за крупной аварии на ЛЭП

проблемы с электричеством в Эквадоре, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 06:32 Фото: X(Twitter)/@RobertoLuqueN
Эквадор столкнулся с массовым отключением электричества из-за крупной аварии на линии электропередачи (ЛЭП), сообщает Zakon.kz.

Иностранные СМИ пишут, что ЧП привело к дорожному коллапсу в крупнейших городах страны. Кроме того, наблюдались проблемы с интернетом.

Министр транспорта и общественных работ Роберто Луке на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) заявил, что электроснабжение восстановлено на 95%.

"По данным на 18:41 (04:41 по времени Астаны) электроснабжение в целом по стране восстановлено на 95%", – написал министр.

По словам Луке, отключение электричества на территории страны стало следствием аварии, которая произошла в 15:17 (01:17 по времени Астаны).

"Случившееся является прямым следствием энергетического кризиса, с которым мы столкнулись из-за нехватки инвестиций в производство энергии и в системы ее передачи. Годами в эти системы не вкладывали деньги, и сегодня мы видим последствия", – добавил министр.

В апреле сообщалось, что президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране общенациональный режим ЧС на два месяца в связи с кризисом в энергетической системе.

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