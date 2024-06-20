Массовое отключение света произошло в Эквадоре из-за крупной аварии на ЛЭП

Эквадор столкнулся с массовым отключением электричества из-за крупной аварии на линии электропередачи (ЛЭП), сообщает Zakon.kz.

Иностранные СМИ пишут, что ЧП привело к дорожному коллапсу в крупнейших городах страны. Кроме того, наблюдались проблемы с интернетом.

Министр транспорта и общественных работ Роберто Луке на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) заявил, что электроснабжение восстановлено на 95%.

"По данным на 18:41 (04:41 по времени Астаны) электроснабжение в целом по стране восстановлено на 95%", – написал министр.

По словам Луке, отключение электричества на территории страны стало следствием аварии, которая произошла в 15:17 (01:17 по времени Астаны).

"Случившееся является прямым следствием энергетического кризиса, с которым мы столкнулись из-за нехватки инвестиций в производство энергии и в системы ее передачи. Годами в эти системы не вкладывали деньги, и сегодня мы видим последствия", – добавил министр.

ACTUALIZACIÓN RESTABLECIMIENTO DE ENERGÍA



A las 15h17 hubo una falla de la Línea de Transmisión Milagro Zhoray que generó un "blackout" al sistema nacional.



Este evento es UN FIEL REFLEJO DE LA CRISIS ENERGÉTICA que vivimos, con falta de inversión en generación (lo que sucedió… pic.twitter.com/CQ5xsrc7T7 — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) June 19, 2024

В апреле сообщалось, что президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране общенациональный режим ЧС на два месяца в связи с кризисом в энергетической системе.