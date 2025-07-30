Что грозит казахстанцам за похищение девушки и принуждение к вступлению в брак

Принуждение к вступлению в брак – это заключение брака против воли человека, посредством давления или насилия. Такое деяние является грубым нарушением прав человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом казахстанцам сегодня, 30 июля 2025 года, напомнили в прокуратуре Мангистауской области:

"16 июля 2025 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оптимизации и совершенствования уголовного законодательства". После вступления закона в силу в Уголовный кодекс вводится новая статья 125-1, предусматривающая наказание за принуждение к вступлению в брак. Данная статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы".

Прокуроры отметили, что брак должен основываться на свободном и осознанном согласии двух человек.

"Предупреждаем граждан, что похищение девушки без ее согласия – это не традиция, а преступление", – подчеркнули в прокуратуре Мангистауской области.

16 июля 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за сталкинг и принуждение к браку.