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Общество

Что грозит казахстанцам за похищение девушки и принуждение к вступлению в брак

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 11:46 Фото: Zakon.kz
Принуждение к вступлению в брак – это заключение брака против воли человека, посредством давления или насилия. Такое деяние является грубым нарушением прав человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом казахстанцам сегодня, 30 июля 2025 года, напомнили в прокуратуре Мангистауской области:

"16 июля 2025 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оптимизации и совершенствования уголовного законодательства". После вступления закона в силу в Уголовный кодекс вводится новая статья 125-1, предусматривающая наказание за принуждение к вступлению в брак. Данная статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы".

Прокуроры отметили, что брак должен основываться на свободном и осознанном согласии двух человек.

"Предупреждаем граждан, что похищение девушки без ее согласия – это не традиция, а преступление", – подчеркнули в прокуратуре Мангистауской области.

16 июля 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за сталкинг и принуждение к браку.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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