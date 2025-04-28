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Мир

В Таиланде задержали "мифического змея"

в Таиланде задержали &quot;мифического змея&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 23:33 Фото: pixabay
В округе Мае-Чан в Таиланде мужчина напугал жителей деревни неадекватным поведением, из-за чего его арестовали, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Thaiger, староста вызвал полицию, так как мужчина представился мифическим существом, вооружился ножами и выкрикивал непонятные фразы. Также странный гость оказал сопротивление стражам порядка.

В итоге сотрудники полиции сделали вид, что готовят священную воду, чтобы напоить и омыть "божество", а после задержали его. "Мифическим змеем" оказался 43-летний Утхай Тани из соседнего округа. При нем обнаружили сумку с несколькими ножами.

После ареста мужчину доставили в больницу для проверки здоровья и психического состояния. Родные Тани уже связались с властями и выразили готовность забрать его домой.

Ранее сообщалось, что туристка во время отдыха с родными в Испании упала с седьмого этажа и выжила.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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