В Таиланде задержали "мифического змея"

В округе Мае-Чан в Таиланде мужчина напугал жителей деревни неадекватным поведением, из-за чего его арестовали, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Thaiger, староста вызвал полицию, так как мужчина представился мифическим существом, вооружился ножами и выкрикивал непонятные фразы. Также странный гость оказал сопротивление стражам порядка.

В итоге сотрудники полиции сделали вид, что готовят священную воду, чтобы напоить и омыть "божество", а после задержали его. "Мифическим змеем" оказался 43-летний Утхай Тани из соседнего округа. При нем обнаружили сумку с несколькими ножами.

После ареста мужчину доставили в больницу для проверки здоровья и психического состояния. Родные Тани уже связались с властями и выразили готовность забрать его домой.

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