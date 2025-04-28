Туристка во время отдыха с родными в Испании упала с седьмого этажа и выжила

31-летней француженке удалось выжить после падения в бассейн с седьмого этажа отеля на испанском курорте Майорка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Majorca Daily Bulletin, инцидент произошел в небольшом городке Камп-де-Мар. Пострадавшая получила тяжелую травму и даже пережила остановку сердца.

На место оперативно прибыли полицейские, сотрудники Гражданской гвардии Испании и врачи, которые реанимировали пострадавшую. Ее доставили в больницу Son Espases.

Отмечается, что француженка приехала на отдых с родителями и братом. Во время расследования представители Гражданской гвардии опросили родных девушки и свидетелей произошедшего.

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