В Мадриде из-за затянувшегося блэкаута опасаются беспорядков и просят помощи армии
Фото: pixabay
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда просит направить в город военных, чтобы они помогли справиться с чрезвычайной ситуацией, вызванной отключением электричества, сообщает Zakon.kz.
По информации газеты El Mundo, городской совет столицы Испании взволнован ситуацией с безопасностью, которая может обостриться, если к вечеру электричество не восстановят.
"По словам источников, близких к мэру, он присоединился к просьбе главы региона Исабель Диас Аюсо о развертывании армии в Мадриде", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что массовое отключение электричества произошло по всей Европе. В Испании и Португалии парализован транспорт, не работают светофоры и связь.
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