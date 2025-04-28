В Мадриде из-за затянувшегося блэкаута опасаются беспорядков и просят помощи армии

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда просит направить в город военных, чтобы они помогли справиться с чрезвычайной ситуацией, вызванной отключением электричества, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты El Mundo, городской совет столицы Испании взволнован ситуацией с безопасностью, которая может обостриться, если к вечеру электричество не восстановят.

"‎По словам источников, близких к мэру, он присоединился к просьбе главы региона Исабель Диас Аюсо о развертывании армии в Мадриде"‎, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что массовое отключение электричества произошло по всей Европе. В Испании и Португалии парализован транспорт, не работают светофоры и связь.