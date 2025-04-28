В Астану из Москвы доставили останки солдат, погибших в Отечественной войне
В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил прах героев передали родственникам в торжественной обстановке, рассказали в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.
Обоих солдат нашли российские поисковые группы. Транспортировкой останков на родину занималось общественное объединение "Атамның аманаты". Начиная с 2019 года, собирая информацию по крупицам, они помогают казахстанцам найти своих предков.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Останки Оразгали Белюбаева перезахоронят в селе Зубайыр, области Абай, а Петр Оконечников будет перезахоронен в городе Алтай, Восточно-Казахстанской области.
В Восточно-Казахстанской области проходит акция "Ардагерім – ардағым", организованная с целью оказания поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.