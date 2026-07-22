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Саудовская Аравия ввела годовую многократную визу для умры

Виза в Саудовскую Аравию на Умру, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 07:00 Фото: pixabay
В Саудовской Аравии объявили о запуске новой многократной визы для совершения малого хаджа, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства хаджа и умры, документ будет действовать 365 дней с момента выдачи и позволит паломникам неоднократно посещать Королевство в течение года. При этом общий срок пребывания в стране по такой визе не должен превышать 90 дней. Лимит рассчитывается суммарно по всем поездкам в течение срока действия визы.

Для каждой поездки паломникам необходимо заранее приобрести сервисный пакет через платформу Nusuk у одного из аккредитованных поставщиков. В пакет входят необходимые услуги для пребывания в Саудовской Аравии, а его срок не может превышать оставшееся количество дней, доступных по визе.

"Новая многократная виза не действует во время сезона хаджа и предназначена исключительно для совершения Умры", – подчеркнули в министерстве.

Как отмечают саудовские власти, нововведение направлено на упрощение организации паломничества и повышение качества обслуживания верующих в рамках программы Saudi Vision 2030.

Также с 1 августа 2026 года в международном аэропорту Каира визовые наклейки по прибытии начнут менять на QR-коды.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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